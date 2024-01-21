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Başakşehir'de arıza yapan otomobile arkadan gelen araç çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de arıza yapan otomobile arkadan gelen araç çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında, arıza yapan otomobile arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpma sonucu savrulan araç, başka bir araca da çarparak 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başakşehir\'de arıza yapan otomobile arkadan gelen araç çarptı: 3 yaralı
21.01.2024 - 00:25,  Güncelleme: 00:27
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Başakşehir'de arıza yaptığı için yol kenarına çeken otomobile, arkasından gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpma sonrası savrulan araç, başka bir araca da çarparken kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 FC 170 plakalı otomobil, arızalanması sonucu yol kenarına çekerek park etti. O sırada arkasından gelen Abbas Y. kontrolündeki 34 KY 28 40 plakalı hafif ticari araç, önce otomobile arkadan çarptı, ardından ise savrularak başka bir hafif ticari araca çarptı. Kaza sonrası Abbas Y. ağır yaralanırken, diğer hafif ticari araçta bulunan İsmet İ. ile Çağla İ. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde üzerinde yoğunluk oluşurken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de arıza yapan otomobile arkadan gelen araç çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de arıza yapan otomobile arkadan gelen araç çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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