İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Başakşehir ilçesinde yer alan ormanlık bölgede, sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşın yoğun dumanı fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın iç kısımlarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdüİlk belirlemelere göre , henüz yerleşim yerlerini tehdit etmezken, bölge endişe yaşadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Başakşehir'de Çayırlık Arazi Yangını - Son Dakika
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