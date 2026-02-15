Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu - Son Dakika
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu

Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
15.02.2026 00:10
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
İstanbul'da Başakşehir'de bir kişi, cinnet geçirerek evini ateşe verdi. Şahıs, yangına müdahale eden itfaiye aracının geçişine yarı çıplak halde engel olmaya çalıştı.

Başakşehir'de bir şahıs iddiaya göre cinnet getirerek evini ateşe verdi. Şahsın daha sonra itfaiye aracının geçişine yarı çıplak şekilde müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Altınşehir Mahallesi Göknar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle bir şahıs cinnet getirerek evini ateşe verdi.

CİNNET GEÇİRİP EVİNİ YAKTI, İTFAİYE EKİPLERİNE SALDIRDI

Yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Cinnet getiren şahıs, ekiplerin yangının olduğu bölgeye geçişine itfaiye aracına çıkarak engel olmaya çalıştı. Şahsın yarı çıplak şekilde itfaiye aracının geçişine müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu - Son Dakika
