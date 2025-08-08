Başakşehir\'de Çorap İmalathanesinde Yangın

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 7 katlı bir iş merkezinin 4'üncü katında bulunan bir çorap imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30'da Başakşehir Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan bir çorap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevreyi dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak imalathanede ekipler, soğutma çalışması yaptı. Öte yandan, büyük paniğine neden olan yangında ölen yada yaralanan olmazken, imalathanede maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL