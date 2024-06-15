3.Sayfa

Başakşehir'de dolu yağışı etkili oldu, yerler beyaza büründü

İSTANBUL - Başakşehir'de sağanak yağmurun ardından kısa süreli dolu yağışı gerçekleşti. Aniden bastıran dolu nedeniyle yerler beyaza büründü.

İstanbul'da akşam saatlerinde bir çok noktada sağanak yağış etkili oldu. Başakşehir'de ise sağanak yağış yerini kısa süreli dolu yağışına bıraktı. Güvercintepe ve Şahintepe mahallelerinde görülen dolu yağışının ardından etraf beyaza büründü. Dolu yağışı vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.