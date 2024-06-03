Başakşehir'de iki çocuk kavga etti, arkadaşları videoya çekip böyle eğlendi - Son Dakika
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Başakşehir'de iki çocuk kavga etti, arkadaşları videoya çekip böyle eğlendi

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Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde iki çocuk yumruklarla kavga ederken, arkadaşları o anları cep telefonuyla kaydederek eğlendi. Kavgayı izleyen çocuklar, saldıran çocuklara daha fazla vurmalarını söyledi. Arkadaşların arasından kavgayı ayırmak isteyenlere diğer çocuklar izin vermedi.

03.06.2024 12:45
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Başakşehir'de iki çocuk kavga etti, arkadaşları videoya çekip böyle eğlendi

İSTANBUL - Başakşehir'de iki çocuk yumruklarla kavga ederken, arkadaşları ayırmak yerine o anları cep telefonuyla kaydederek eğlendi. Akran zorbalığı anbean kameraya yansıdı.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde iki çocuk birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga eden çocukların arkadaşları ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Kavgayı izleyen çocuklar, yumruklarla birbirlerine saldıran çocuklara daha fazla vurmalarını söyledi. Akran zorbalığının yaşandığı olayda, birbirlerine saldıran çocukları, arkadaşları ayırmak yerine eğlenerek izledi. Arkadaşların arasından kavgayı ayırmak isteyenlere de diğer çocuklar izin vermedi. İki çocuğun kavga ettiği anlar kameraya yansırken, görüntülerde arkadaşının bayılacağını söyleyerek müdahale etmek isteyen çocuğa, diğer arkadaşların müsaade etmediği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de iki çocuk kavga etti, arkadaşları videoya çekip böyle eğlendi - Son Dakika

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