Başakşehir\'de İlginç Yağ Hırsızlığı

Başakşehir'de bulunan toptancılar sitesine hafif ticari araçla gelen 2 kişi mağazanın önünde istiflenmiş yağları çalarak kayıplara karıştı. İlginç yağ hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan İGTOT toptancılar çarşısında gerçekleşti. Hafif ticari araçla toptancılar sitesine giren 2 kişi bir toptan satış mağazasının önünde istiflenmiş sıvı yağları çaldı. İlginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde aracından inen kişilerin hızla teneke yağları araca yüklediği daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL