Başakşehir\'de inşaatta istinat duvarı göçüğünde 1 işçi kurtarıldı, diğerini arama sürüyor

Başakşehir'de konut inşaatında istinat duvarı yapımı sırasında göçük yaşandı. Toprak altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay Şamlar Mahallesi Zerafet Konakları inşaatında yaşandı. İşçilerin istinat duvarı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Tolga Yahşi ve Ferdi Yahşi isimli iki işçi, toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk çalışmada Tolga Yahşi toprak altından çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Ekiplerin Ferdi Yahşi isimli işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.