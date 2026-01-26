Başakşehir\'de gece yarısı levyeli saldırı: Park halindeki aracı parçaladı

İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir şahıs elindeki levye ile park halindeki bir otomobile saldırdı. Aracın camlarını ve aynalarını kıran şahıs, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 03.50 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde yüzü kapalı olduğu görülen bir kişinin sokağa girerek park halindeki araca levye ile defalarca vurduğu, aynaları ve camları kırdıktan sonra tedirgin halde koşarak olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı. Saldırının ardından araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Araç sahibi: "Beş-altı kez levye ile vurup kaçtı"

Saldırıya uğrayan aracın sahibi Kadir Akar, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı; "Gece saat 03.50 sıralarında oluyor bu olay. Şahıs elinde levye ile geliyor ve aracıma beş-altı defa vuruyor. Camları kırıyor, aynalara vuruyor. Daha sonra tedirgin bir şekilde geri kaçıyor. Kamera kayıtlarımız mevcut. Biz emniyete gittik, gerekli başvuruları yaptık. Emniyet ekipleri 'araştıracağız' dedi. Şahsın yüzü kapalı ama aşağı tarafta yüzünü açtığı anların da kamera kayıtları var. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden görüntü talep ettik ancak bize, bu kayıtların ancak savcılık kanalıyla alınabileceği söylendi. Biz de süreci savcılığa taşıdık" ifadelerini kullandı.

Kadir Akar, şahısla herhangi bir husumetlerinin olmadığını belirterek; "Tanımadığımız bir kişi. Ne amacı vardı, neden yaptı bilmiyoruz. Aracımın dili yok, ağzı yok. Böyle zarar vermek insanlık değil. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

"Yüzü kapalıydı, levye ile camlara vurdu"

Aynı sokakta yaşayan mahalle sakini İrfan Çeş ise olaya tanık olduklarını belirterek şunları söyledi; "Gece saat 03.55 civarında geldi, aşağıdan yukarı tekrar kontrol ederek yürüdü. Elinde levye vardı, kafası ve yüzü tamamen kapalıydı. Önce aynaya vurdu, sonra camlara defalarca vurdu. Bağırınca aşağı doğru koşarak kaçtı. Arka tarafta karanlık bir yol var, oradan uzaklaştı. Kim olduğunu bilmiyoruz, yüzü tamamen kapalıydı. Araç sahibinin kimseyle bir düşmanlığı da yok. Kendisi çok iyi bir insandır. Olay savcılığa intikal etti, gerekli şikayetler yapıldı" şeklinde konuştu.

Olayın ardından polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL