 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir'de Servis Minibüsü Trafiği Kaldırımdan Aşarak Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de Servis Minibüsü Trafiği Kaldırımdan Aşarak Kaçtı

Bahçeşehir Ispartakule mevkiinde trafiği önlemek amacıyla servis minibüsü şoförü, kaldırıma çıkarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir\'de Servis Minibüsü Trafiği Kaldırımdan Aşarak Kaçtı
04.01.2024 - 14:39,
Abone Ol

Başakşehir'de trafiğin yoğun olduğu saatlerde yol yerine kaldırımdan seyreden servis minibüsü kameralara yansıdı.

Bahçeşehir Ispartakule mevkiinde trafikten kaçmak için kaldırımı kullanan servis şoförü sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 34 LDZ 623 plakalı servis minibüsü şoförü trafik yoğunluğundan kurtulmak için kaldırıma çıkıyor. Kaldırımdan metrelerce ilerleyen servis aracı, bir süre sonra gözden kayboluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bahçeşehir, Başakşehir, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Servis Minibüsü Trafiği Kaldırımdan Aşarak Kaçtı - Son Dakika


14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti

Son Dakika
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
12:00 İran çok öfkeli: Terör saldırısına yardım ve yataklık eden herkese öfkeyle karşılık verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:15:05. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Servis Minibüsü Trafiği Kaldırımdan Aşarak Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement