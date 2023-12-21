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Başakşehir'de tahliye edilen kişiye yapılan karşılama töreni pes dedirtti - Son Dakika
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Başakşehir'de tahliye edilen kişiye yapılan karşılama töreni pes dedirtti

Başakşehir'de cezaevinden tahliye edilen bir kişiye düzenlenen karşılama töreninde sokak ortasında meşale ve ateş yakarak havaya ateş açan grup, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tören sırasında yaşları küçük çocukların tabancalarla ateş açması da görüntülere yansıdı.

21.12.2023 - 09:20,
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Cezaevinden çıkan kişiyi karşılamak için hazırladıkları tören 'pes' dedirtti

İSTANBUL - Başakşehir'de cezaevinden tahliye edilen bir kişiye düzenlenen karşılama töreni görenlere 'pes' dedirtti. Sokak ortasında meşale ve ateş yakan grup havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Başakşehir'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edilen bir kişinin karşılanması için yapılan tören bu kadarı da 'pes' dedirtti. Sokağa ses sistemi kuran grup, şahıs geldiği esnada meşaleler yakarak havaya ateş açtı. Tören dakikalarca sürerken çekilen görüntülerde yaşları küçük çocukların tabancalarla havaya onlarca el ateş açtığı görüldü.

Başakşehir\'de tahliye edilen kişiye yapılan karşılama töreni pes dedirtti
Kaynak: İHA
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Başakşehir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de tahliye edilen kişiye yapılan karşılama töreni pes dedirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de tahliye edilen kişiye yapılan karşılama töreni pes dedirtti - Son Dakika
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