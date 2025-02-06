Başakşehir'de Tanker Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başakşehir'de Tanker Kaza Yaptı

Freni boşalan tanker, tıp merkezinin bulunduğu binaya çarptı, şans eseri yaralanan yok.

06.02.2025 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de tıp merkezinin bulunduğu binaya tanker çarptı

Başakşehir'de freni boşalan tanker tıp merkezinin olduğu binaya çarptı

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde freni boşalan bir su tankeri içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu binaya çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, saat 11.15 sıralar Başakşehir Eski İstanbul Caddesi üzerinde gerçekleşti. 34 E 6912 plakalı su tankeri iddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada freni patlayarak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tanker cadde üzerinde bulunan bir binadaki boş dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerde ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri hiç kimse yaralanmadı. Henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen tanker sürücüsünün kendi imkanlarıyla tankerden inerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Başakşehir, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Tanker Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:51 Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı Talisca, Cenk Tosun ile yaptıkları gol sevincini anlattı
09:48 Survivor’da Adem ve Hikmet birbirine girdi Fiziksel temasa ramak kaldı Survivor'da Adem ve Hikmet birbirine girdi! Fiziksel temasa ramak kaldı
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6 Şubat mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 00:36:18. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Tanker Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.