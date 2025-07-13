Başakşehir'de Taşlı Sopalı Kavga - Son Dakika
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Başakşehir'de Taşlı Sopalı Kavga

Başakşehir\'de Taşlı Sopalı Kavga
13.07.2025 09:13
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İki grup arasında çıkan kavgada yaralanmalar meydana geldi, polis inceleme başlattı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle taş ve sopalarla kavga çıktı. Saldırı anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şahısların birbirlerine sopalar ve taşlarla saldırdığı, olay sırasında çevredeki bazı vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Kavgada bazı şahısların çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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