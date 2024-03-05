Başakşehir'de trafikte beklemek istemeyen sürücüler kaldırıma çıkarak seyretti - Son Dakika
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Başakşehir'de trafikte beklemek istemeyen sürücüler kaldırıma çıkarak seyretti

Başakşehir'de trafikte beklemek istemeyen 2 otomobil sürücüsü, kaldırıma çıkarak seyretti. O anları başka bir sürücü cep telefonuyla kaydetti. Sürücüler, kaldırıma çıkarak bir süre seyrettikten sonra ana yola bağlanarak gözden kayboldu. Görüntülerde, bir sürücünün trafikte bekleme süresine tepki gösterdiği görüldü.

05.03.2024 10:09  Güncelleme: 10:13
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Başakşehir'de trafikte beklemek istemeyen 2 otomobil sürücüsü, kaldırıma çıkarak seyretti. O anları başka bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.

Olay, Başakşehir Ispartakule'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 otomobil sürücüsü trafikte beklemek istemedi. Sürücüler, kaldırıma çıkarak bir süre seyretti. Ardından ana yola bağlanan sürücüler gözden kayboldu. O anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, sürücünün " Trafikte beklese en fazla 5 dakikasını alır. Trafik canavarları" diyerek tepki gösterdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de trafikte beklemek istemeyen sürücüler kaldırıma çıkarak seyretti - Son Dakika

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