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Başakşehir'de Yarış Korkusu

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Yarış yapan otomobil, işçilerin oturduğu alana uçarak 4 kişiyi yaraladı. Güvenlik kamerası kaydetti.

29.10.2024 10:58
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Başakşehir'de yarış yapan otomobil sürücüsü, işçilerinin oturduğu araziye uçtu: O anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de, dükkanlarının karşısındaki arazide oturan sanayi işçileri ölümden döndü. Yarış yapan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek işçilerin oturduğu alana uçarken, çalışanlar 2 aracın arasında sıkıştı. Feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan oto tamirhanesinde çalışan işçiler, dükkanlarının karşısında bulunan boş arazide otururken, yarış yapan 2 otomobilden birisinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, manevra yaparak işçilerin oturduğu alana uçtu. İşçiler, 2 otomobil arasında sıkışarak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Önlem alınması lazım, can kolay bulunmuyor"

Kazada yaralanan 4 işçiden biri olan Arda Gümüş, "Bu cadde üzerinde özellikle akşam saatlerinde çok fazla kaza oluyor. Biz burada iş çıkışı oturuyorduk burada yarışmaya başladılar. Önce önümüzden geçtiler sonra geri döndüler, geçerken hakimiyetini kaybetti ve bizim üzerimize geldi. Çekici üzerinde araç vardı ona bile hasar verdi biz araçların arasında kaldık canımızı zor kurtardık. Ben gözümü açtığımda bir far görmüştüm. Burada sürekli kazalar oluyor, ben azanın olduğu gün muhtarı aradım İBB'ye şikayet edin dedi. İBB'ye şikayet ediyoruz ama çözüm yok burası önceden kasis vardı şimdi hepsini kaldırdılar. Burada ölümlü kaza oldu hanımefendi ve kızı okul dönüşünde yine hızlı gelen br aracın çarpması sonucunda çocuk komada kaldı ve yaşamını yitirdi. Biz o kazaya da şahit olduk. Sürekli kaza oluyor burada ve buna rağmen hiç bir önlem alınmıyor. Can kolay bulunan bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Başakşehir\'de Yarış Korkusu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de Yarış Korkusu - Son Dakika

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