Başhekim Darbedildi: Soruşturma Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından, Mardin Derik Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreterinin, işten çıkarılan bir personelin yakınları tarafından darbedildiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Derik Devlet Hastanesi'nde meydana gelmişti. Hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye gelerek Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istemişti. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E. ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkmıştı. Odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğrayarak darbedilmişti. Olayın ardından T.E ve A.Ü.E gözaltına alınmıştı. Yaşanan olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı. - ANKARA