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Başıboş atlar marketin önündeki taze ekmekleri yedi - Son Dakika
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Başıboş atlar marketin önündeki taze ekmekleri yedi

Bursa'da bir marketin önüne bırakılan taze ekmekler, sokaktaki başıboş atlar tarafından yenildi. İşyeri sahibi, güvenlik kameralarında atların ekmekleri yemesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Başıboş atlar marketin önündeki taze ekmekleri yedi
17.12.2023 - 10:51,
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Bursa'da sabah saatlerinde bir marketin önüne bırakılan taze ekmekleri, sokaktaki başıboş atlar yedi.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde markette satılmak üzere bırakılan taze ekmekleri yoldan geçen başıboş atlar fark etti. Sıcak ekmeğin kokusunu alan atlar sepetlerdeki ekmekleri yedi. Sabah marketi açmak için gelen işyeri sahibi ekmeklerin yenmiş olduğunu görünce güvenlik kameralarına koştu. Gerçeği güvenlik kameralarında gören talihsiz adam gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Şirinevler, Yıldırım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başıboş atlar marketin önündeki taze ekmekleri yedi - Son Dakika


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