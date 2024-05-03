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Başıboş eşeğin ısırdığı kadın yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'de başıboş bir eşeğin ısırdığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen olaya başıboş bir eşek Esme D.'ye saldırarak ısırdı. Eşeğin ısırdığı kadın vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Meydana gelen olaya Kayseri Hayvanları Koruma Derneği ve Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bünyan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, başıboş eşek de ekipler tarafından muhafaza altına alındı.