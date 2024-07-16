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Başıboş köpekler 7 koyunu telef edip onlarcasını yaraladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Entgre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri çevresinde bulunan yüzlerce başıboş köpek, sürüye saldırarak 7 koyunu telef edip onlarcasını yaraladı.

Eskişehir- Seyitgazi karayolu üzerinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Entgre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri çevresinde bulunan başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı. Köpeklerin saldırması sonrasında dağılan sürüde 7 koyun telef oldu. Onlarca koyun ise yaralandı.

Küçükbaş hayvanlarının peşinden koşup kurtarmaya çalışan Ramazan Kavak, hayvanlarını bir araya toplamak için mücadele ederken, yaklaşık 150 bin lira zararın olduğunu belirtti. Bölgedeki başıboş köpeklerden dolayı her yıl benzeri olayla karşılaştığını belirten Ramazan Kavak, şu ifadeleri kullandı:

"Sürünün arkasında kalanları yiyorlar"

"Daha önce de oldu, her zaman oluyor. Burada binlerce köpek var. Burada belediyenin bir çözüm üretmesi gerekiyor. 6-7 tane hayvanım telef oldu. Her sene 3-5 tane gidiyor. Sürünün arkasında kalanları yiyorlar. Bir tane yaralı şu tarafa doğru gitti bulamadım. Herhalde o da ölür."