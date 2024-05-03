Başıboş sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi - Son Dakika
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Başıboş sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde başıboş sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi. Mahalle sakinleri, çok sayıda başıboş sokak köpeğinin tehlike saçtığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Köpek saldırılarına maruz kalan vatandaşlar, sorunun çözümü için ilgili kurumlardan sonuç alamadıklarını ifade etti.

03.05.2024 00:32  Güncelleme: 00:33
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Başıboş sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde başıboş sokak köpekleri mahalliyi canından bezdirdi. Çok sayıda başıboş sokak köpeğinin tehlike saçtığını belirten mahalleli yetkilerden yardım istedi.

Yeşilyurt ilçesi Kitepe Mahallesi'nde çok sayıda başıboş sokak köpeklerin vatandaşlara saldırdığını ileri süren mahalle sakinleri duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Bölge sakinlerinin Cumali Akaslan bir çok defa köpek saldırına maruz kaldıklarını belirterek tehlikenin sürdüğüne dikkat çekti.

Bir başka Mahalle sakini Seher Delibaş ise konuyu bir çok defa ilgili kurumlara iletmelerine rağmen sonuç alamadıklarını ileri sürerek, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: İHA

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