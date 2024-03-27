Basın Ekspres yolunda direksiyon başında fenalaşan sürücü kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı

Basın Ekspres yolunda direksiyon başında fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Çobançeşme kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki aracın sürücüsü Atılay A. direksiyon başında fenalık geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil kavşakta bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çekici ekipleri kaza sonrası bariyerlerin arasına sıkışan aracı uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkararak yediemin otoparkına götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda toplamda 29 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 4 adet sentetik hap, 5 adet ekstazi hap, 4 gram bonzai, 1 gram skunk tohumu, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 2 adet hassas terazi, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 27 adet 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
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