Başını klozet kapağına sıkıştıran yaramaz köpeği belediye ekipleri kurtardı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde belediye ekipleri, başını klozet kapağına sıkıştıran yaramaz köpeği yaptıkları çalışma sonrasında kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi'nde dere kenarında başına klozet sıkışan köpeği Cide Belediyesi Saha Denetim Amiri fark etti. Saha denetim amirinin Cide Belediyesini arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Cide Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından köpeğin başına sıkışan klozet kapağı kesildi. Başı klozet kapağından kurtarılan köpek, ardından doğal yaşam alanına tekrar geri döndü.
Vatandaşlar ise, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Başını klozet kapağına sıkıştıran köpek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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