Başiskele'de Yangın: Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Başiskele'de Yangın: Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Başiskele\'de Yangın: Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
07.07.2025 19:46
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan yangın ahır ve samanlığı kullanılamaz duruma getirdi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde alevlere teslim olan ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Muhtar Ustaoğlu Sokak'ta bulunan ahır ve samanlıkta çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başiskele'de Yangın: Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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