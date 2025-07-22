Van'ın Başkale ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçenin Tepebaşı Mahallesi eski cezaevi civarında çıkan anız yangını, Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Başkale'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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