Başkale\'de Bahçe Yangını Paniğe Neden Oldu

Van'ın Başkale ilçesindeki bir bahçede çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, bugün sabah saatlerinde ilçenin Ortayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede bahçede yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı yaşanmazken bahçede bulunan meyve ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN