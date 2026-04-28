Başkan Ercan: "Kültürel değerlerimize önem veriyoruz"

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, 3 Mayıs Pazar günü yapılacak Karaçakal Yörük Şenliğine vatandaşları davet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi'nin destekleriyle Karaçakal Yörükleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenecek olan 16. Geleneksel Karaçakal Yörükleri Kültür ve Tanıtım Şenliği'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Karaçakal Mahallesi Toplakbağları Mevki'nde gerçekleştirilecek şenlikte sahneye çıkacak sanatçılar, farklı yörelere ait şarkıları seslendirecek.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Kültürel değerlerimize önem veriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesi olarak destek verdiğimiz ve Pazar günü Karaçakal Mahallemizde gerçekleştireceğimiz Yörük Şenliği'ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN