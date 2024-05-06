Başkanın DEM Parti'den istifa ettiği Birecik Belediyesinde yoğun güvenlik önlemi - Son Dakika
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Başkanın DEM Parti'den istifa ettiği Birecik Belediyesinde yoğun güvenlik önlemi

Başkanın DEM Parti\'den istifa ettiği Birecik Belediyesinde yoğun güvenlik önlemi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı Mustafa Begit ve 4 meclis üyesinin istifa etmesi üzerine belediye önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Begit'in istifası, belediyeyi dışardan yönetme ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Atatürk posterlerine müdahale gerekçeleriyle açıklandı. DEM Parti yetkilileri ise Begit'in halkın iradesini yok saydığını iddia etti.

06.05.2024 15:20  Güncelleme: 15:23
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Başkanın DEM Parti'den istifa ettiği Birecik Belediyesinde yoğun güvenlik önlemi

ŞANLIURFA - Başkanın DEM Partiden istifa ettiği Birecik Belediyesi önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mustafa Begit ve 4 meclis üyesi, önceki hafta yaptıkları bir açıklamayla partilerinden istifa etti. İstifa gerekçesini belediyeye dışardan yönetme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Atatürk posterlerine müdahale olarak açıklayan Begit, bağımsız kalacaklarını belirtti.

Begit'in istifasına DEM Parti il başkanlığı ile milletvekilleri tepki gösterdi. Önceki hafta içinde Birecik'te toplanan DEM Parti yetkilileri Begit'in halkın iradesini yok saydığını iddia etti.

Polis yoğun önlem aldı

DEM Partililerin bugün belediye önünde toplanacağı bilgisi üzerine bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Şanlıurfa merkezden toma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde ilçeye giden güvenlik güçleri, belediye girişine barikat kurdu.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti, Şanlıurfa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkanın DEM Parti'den istifa ettiği Birecik Belediyesinde yoğun güvenlik önlemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkanın DEM Parti'den istifa ettiği Birecik Belediyesinde yoğun güvenlik önlemi - Son Dakika
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