Başkent'te motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Başkent'te motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Başkent\'te motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

09.02.2024 20:18  Güncelleme: 20:19
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Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edilinen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Şahin Akkaya idaresindeki 06 THK 44 plakalı otomobil ile 06 DUJ 573 plakalı motosiklet sürücüsü Selman Karahan'ın karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü Selman Karahan yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karahan'a ilk müdahalesine yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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