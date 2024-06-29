Başkent'te vatandaşlar pet şişeyle çıkan yangına müdahale etti

3.Sayfa

Başkent'te çıkan yangına vatandaşlar pet şişeyle müdahale etti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir mağazada çıkan yangına vatandaşlar pet şişeyle müdahele etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Bir mağazada çıkan yangına vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kısa sürede büyüyerek yayılan yangına çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahele etti. Yangın sırasında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, mağazada maddi hasar meydana geldi.