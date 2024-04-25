Başkentte 9 binden fazla gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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Başkentte 9 binden fazla gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Ankara'da yurda yasadışı yollarla getirildiği tespit edilen 9 binden fazla eşya ve malzeme ele geçirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen baskında 5 bin 875 adet elektronik eşya ve oyuncak ile 4 bin 40 cinsel içerikli macun bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.

25.04.2024 16:06
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Başkentte 9 binden fazla gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da yurda yasadışı yollarla getirildiği tespit edilen 9 binden fazla eşya ve malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, kente kanunun dışı yollarla eşya ve malzeme getiren 2 kişi olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri baskında 5 bin 875 adet elektronik eşya ve oyuncak ile 4 bin 40 cinsel içerikli macun ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başkentte 9 binden fazla gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi - Son Dakika

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