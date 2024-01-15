Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Reşat Eray K., babası Muhammed Ramazan K.'yı keserle öldürdü. Gözaltına alınan şahıs sorguda cinayeti itiraf etti.

KESERLE BABASININ BAŞINA VURDU

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Muhammed Ramazan K. (65) ile oğlu Reşat Eray K. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında evin içerisinde baba oğul birbirini darp etti, Reşat Eray K. keserle babasının başına vurdu. Kavganın bina içerisinde devam etmesi üzerine apartman sakinleri 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, Reşat Eray K.'yi polis merkezine götürdü.

BABA KURTARILAMADI

Olayın ardından evden ayrılan Muhammed Ramazan K.'nin Protokol Yolu üzerinde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan adamı hastaneye kaldırdı. Muhammed Ramazan K., Pursaklar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

20 farklı suçtan kaydı olan Reşat Eray K.'nin ise 10 yıl önce kaybettiği annesinin ölümünden babasını sorumlu tuttuğu ve zaman zaman tartıştıkları öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, sorgusunda çıkan tartışmada babasının başına keser ile vurduğunu kabul etti. Reşat Eray K., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.