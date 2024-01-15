 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Muhammed Ramazan K. ile oğlu Reşat Eray K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Reşat Eray K., keserle babasını başına vurarak öldürdü.

Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
15.01.2024 - 13:58,  Güncelleme: 14:02
Abone Ol

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Reşat Eray K., babası Muhammed Ramazan K.'yı keserle öldürdü. Gözaltına alınan şahıs sorguda cinayeti itiraf etti.

KESERLE BABASININ BAŞINA VURDU

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Muhammed Ramazan K. (65) ile oğlu Reşat Eray K. (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, tartışma sırasında evin içerisinde baba oğul birbirini darp etti, Reşat Eray K. keserle babasının başına vurdu. Kavganın bina içerisinde devam etmesi üzerine apartman sakinleri 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, Reşat Eray K.'yi polis merkezine götürdü.

BABA KURTARILAMADI

Olayın ardından evden ayrılan Muhammed Ramazan K.'nin Protokol Yolu üzerinde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan adamı hastaneye kaldırdı. Muhammed Ramazan K., Pursaklar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

20 farklı suçtan kaydı olan Reşat Eray K.'nin ise 10 yıl önce kaybettiği annesinin ölümünden babasını sorumlu tuttuğu ve zaman zaman tartıştıkları öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs, sorgusunda çıkan tartışmada babasının başına keser ile vurduğunu kabul etti. Reşat Eray K., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: ben her zaman diyorum idamm idam idammm böyle tipleri boşuna beslemeyin bunlar yatar çıkar yine yapar çünkü ruhları hasta onun için vericen iğneyi direk Yanıtla 4 0

Pursaklar, Ankara, Aile İçi Şiddet, Adliye, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı - Son Dakika


15:04
Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
13:58
Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55
Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım' Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'

Son Dakika
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:26:54. #1.11#
SON DAKİKA: Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement