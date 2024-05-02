Başkentte çöken yol elektrik direğini yuttu - Son Dakika
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Başkentte çöken yol elektrik direğini yuttu

Ankara'da sağanak yağmur sebebiyle çöken yolda elektrik direği ve telefon panosu devrildi. Keçiören İlçesi Ayvalı mahallesinde meydana gelen yol çökmesi sonucunda elektrik direği ve telefon panosu göçük altında kaldı. Ölü veya yaralının olmadığı olaya Başkent elektrik ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Mahalle sakinleri ise göçüğün sürekli tekrarladığını ve yetkililerin geçici çözümlerle sorunu çözdüğünü belirtti.

02.05.2024 00:20  Güncelleme: 00:25
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Başkentte çöken yol elektrik direğini yuttu

ANKARA - Sağanak yağmur sebebiyle çöken yolda elektrik direği ve telefon panosu devrildi.

Ankara'da son günlerde etkisini gösteren sağanak yağmur yağışı ev ve iş yerlerinde taşkınlara sebep olurken cadde ve sokaklarda da yer yer göçüklere sebep oldu.

Keçiören İlçesi Ayvalı mahallesi Şehit Mehmet Uygun sokağında gerçekleşen yol çökmesi sonucunda yolda bulunan elektrik direği ve telefon panosu yıkılarak göçük içinde kaldı. Ölü ve yaralının olmadığı göçüğe Başkent elektrik ekipleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahalede bulundu.

Göçüğün meydana geldiği sokakta ikamet eden Habip Yağmur, olay anına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yağmur yağdığında bir gürültü duyduk, bir ses geldi. Sonrasında buranın çöktüğünü gördük. Elektrik direği yıkılınca ateş çıktı kablolardan. Ardından Elektrik arızayı aradık."

Olay anını gören Mahalle sakini Mustafa Telli, "Önce direk devrildi, sonra pano devrildi. Yaklaşık 20 senedir her yağmur yağdığında burası göçüyor. Yetkililer geliyor, göçüğü çakıllarla doldurup üzerine asfalt atıp gidiyorlar. Bir sonraki yağmurda tekrar göçüyor" dedi.

Kaynak: İHA

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