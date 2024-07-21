Başkentte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce arabaya sonra yayalara çarptı - Son Dakika
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Başkentte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce arabaya sonra yayalara çarptı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü önce park halindeki arabaya, ardından da kaldırımda yürüyen iki vatandaşa çarptı. Kazada üç kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar ve sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

21.07.2024 23:34
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Başkentte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce arabaya sonra yayalara çarptı

Başkentte korkunç kaza: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce park halindeki arabaya, sonra kaldırımda yürüyen iki vatandaşa çarptı. Kazada ikisi yaya olmak üzere üç kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Yenikent semtinde meydana geldi. İddialara göre, 06 HKJ 69 plakalı ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halinde duran 06 DRB 113 plakalı araca daha sonra ise kaldırımda yürüyen iki vatandaşa çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ise yaralı vatandaşlar ve sürücü çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Polis meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkentte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce arabaya sonra yayalara çarptı - Son Dakika

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