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Başkentte direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce arabaya sonra yayalara çarptı

Başkentte korkunç kaza: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce park halindeki arabaya, sonra kaldırımda yürüyen iki vatandaşa çarptı. Kazada ikisi yaya olmak üzere üç kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Yenikent semtinde meydana geldi. İddialara göre, 06 HKJ 69 plakalı ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halinde duran 06 DRB 113 plakalı araca daha sonra ise kaldırımda yürüyen iki vatandaşa çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ise yaralı vatandaşlar ve sürücü çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Polis meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.