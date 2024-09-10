Başkentte Kaza: Otomobil Alev Aldı, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başkentte Kaza: Otomobil Alev Aldı, 2 Yaralı

Geniş Video İzle

Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil alev topuna dönüştü ve 2 kişi yaralandı. Şoför kendi imkanlarıyla çıkarken, yolcu çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

10.09.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte kaza yapan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı

ANKARA - Başkentte direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Alev topuna dönen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Bala ilçesinde saat 02.30 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Alev topuna dönüşen otomobilden şoför kendi imkanları ile çıkarken, ağır yaralanan yolcu çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere gönderildi.

Kaynak: İHA

Otomobil, 3-sayfa, İtfaiye, trafik, Ankara, Güncel, Bala, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkentte Kaza: Otomobil Alev Aldı, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
17:20 İşte Narin soruşturmasını değiştiren an Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:25:02. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentte Kaza: Otomobil Alev Aldı, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement