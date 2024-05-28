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Başkentte yağmurdan dolayı yola düşen kayalıklar yolu kapattı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan Zir Vadisi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası yola düşen kayalar trafiğin durmasına neden oldu.

Ankara'da etkili olan sağanak sebebiyle, Sincan'da bulunan Zir Vadisi'ndeki tepelerden kopan kayalıklar yolun kapanmasına neden oldu. Ekipler tarafından yolu açma çalışmalarına başlandı.