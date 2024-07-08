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Başkentteki orman yangını kontrol altına alındı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcaham ilçesindeki ormanlık arazide çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Saray Mahallesi'nde yer alan ormanlık arazide bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen alevler, kısa sürede yerleşim yerlerindeki evlerin bulunduğu alanlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Etrafı saran alevler itfaiye ekiplerinin ve Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangın sebebiyle bazı bahçelerde hasar oluşurken, yanan arazi küle döndü. Ekipler tarafından olayla ilgili incelemebaşlatıldı.

"Helikopterle müdahele edildi"

Yangınla ilgili konuşan çevre sakinlerinden Kemal Koçaklı, "Yangın biz geldiğimizde başlamıştı zaten. Baraj tarafından geldiğini söylüyorlar ama biz de tam görmedik daha doğrusu. Ekipler alevlerin köye girmesini engelledi. Daha sonra helikopterle müdahele edildi. Kalan yerler söndürüldü. Ot olduğu için çok büyük alev yoktu ama rüzgar fazlaydı. O yüzden yangın her tarafa dağıldı. Şu anda kontrol altında, soğutma çalışması yapılıyor. Can kaybı ve yaralı yok" diye konuştu.