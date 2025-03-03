Başlar başlamaz Piyasa dizisine dava! Suçlama çok ağır - Son Dakika
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Başlar başlamaz Piyasa dizisine dava! Suçlama çok ağır

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Yönetmen Meryem Beyza Er, Kanal D'de ekrana gelen Pastel Film imzalı Piyasa dizisine intihal davası açtığını duyurdu.

03.03.2025 12:34
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'Rüzgargülü' ve 'Zevcat' filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, Kanal D'de ekrana gelen Pastel Film imzalı Piyasa dizisine intihal davası açtığını duyurdu. Er, dizinin senaryosunun, Emine Şenlikoğlu'nun 'İmamın Manken Kızı' adlı romanından uyarladığını ve senarist Mert Selek'e sunduğu projeyle büyük benzerlik taşıdığını iddia etti.

Başlar başlamaz Piyasa dizisine dava

İMAMIN MANKEN KIZI KİTABI İLE BENZİYOR

Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle Piyasa dizisi arasında çarpıcı benzerlikler fark ettiğini ifade eden Er, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı. Er, İmamın Manken Kızı ile Piyasa dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini söyledi.

Başlar başlamaz Piyasa dizisine dava
Başlar başlamaz Piyasa dizisine dava

PİYASA DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, medya ve magazin dünyasının perde arkasında yaşanan entrikaları, güç mücadelelerini ve karmaşık ilişkileri ele alıyor. Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun küçük bir sahil kasabasında başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşır.

Bu dünyada ise, Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç, Kenan'ın annesi Keriman Akın'dır.

Ahsen Çevik'in kalemi, hikayenin gerçeğini ararken, her satırda başka bir sırla yüzleşir. Ve Şefik Arzen, geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır.

Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver'le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.

Başlar başlamaz Piyasa dizisine dava! Suçlama çok ağır
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başlar başlamaz Piyasa dizisine dava! Suçlama çok ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali :
    Yeter yeter yeter ne bu kardesim herkanalda dizi Bu RTÜK ne ise yarar . Sacma sspan dizilerle Türk halkini Suca tesvik ediyorlar insanlarin pisikolojisini bozuyor. Önüne gelen dizilere özenip Insan avina hirsizliga, soyguna yöneltiyor. Bu dizi sektörüne kisitlama gelsin 12 0 Yanıtla
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