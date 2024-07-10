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Başsavcılık Polat soruşturmasında mahkemenin iadesine itiraz etti

-Mahkeme iade etti, Başsavcılık itiraz etti

İSTANBUL - Dilan ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 28 şüpheli için hazırlanan iddianame mahkeme tarafından iade edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iade talebine itiraz etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında kara para akladıkları iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. Savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme iddianameyi iade etti

Hazırlanan iddianamenin İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemesi, iddianamede yer verilen suçlamaların Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetki alanına girdiğini vurgulayarak iddianameyi savcılığa geri iade etti.

Başsavcılıktan mahkemeye itiraz

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli mahkemenin belirlenmesindeki temel kuraldan bahsederek, görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğunu, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığını savunarak mahkemenin iade kararına itiraz etti.