Batan geminin yeri teyit edildi, 10 mürettebat için arama sürüyor
Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, geminin battığı yerin teyit edildiğini ve 10 mürettebatın kayıp olduğunu açıkladı. Telsiz kayıtlarında iki geminin birbirini görüp konuştuğu belirlendi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan: "Geminin battığı yer teyit edildi. 10 mürettebat kayıp. Gemi kayıtlarına göre 2 gemi birbirini görmüş ve kaptanlar konuşmuş. Telsiz kayıtlarında konuşmalar var."
Kaynak: İHA
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