Filistinli Rida, Batı Şeria’da Yahudilerden korumaya çalıştığı evine ABD bayrağı astı

ABD'de yaşayan Filistinli Louay Abu Rida, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin günlerdir kuşatma altında tuttuğu evine geldi ve gasp edilmemesi için evinin çatısına ABD bayrağı astı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Nablus'un güneyinde yer alan Kusra köyünde Yahudi yerleşimciler, 10 gündür 3 Filistinli ailenin evini kuşatma altına tutuyor. Yahudi yerleşimciler evlere yiyecek, su ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasını engellerken, İsrail ordusunun bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan etmesi nedeniyle aileler evlere giriş ya da evlerden çıkış yapamıyor. ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Filistinli Louay Abu Rida, güvenlik kameralarından Yahudi yerleşimcilerin evini kuşattığını gördükten sonra pazartesi akşamı köyüne geldi. İsrail ordusunun kapalı askeri bölge ilan ettiği alana girmesine izin vermesinin ardından Abu Rida, gazeteciler eşliğinde evine ulaşmayı başardı. Rida daha sonra İsrailli Yahudi yerleşimcilerin evine el koymasını engellemek amacıyla çatıya ABD bayrağı astı. Rida, bu hareketin Yahudi yerleşimcilere evine sahip çıkmaya kararlı olduğunu, evini terk etmeyeceğini ve kontrolü ele geçirmenin kolay olmayacağını açıkça gösterdiğini ifade etti. ABD Büyükelçiliği ile temas halinde olduğunu belirten Rida, hükümete duruma müdahale ederek kendisinin ve aile üyelerinin korunmasını sağlamasını istediğini, özellikle kendi güvenliği, kardeşi ve oğlunun güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Kuşatma altındaki evlerde durum kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler raporuna göre kuşatma altındaki evlerde 2 çocuk da dahil olmak üzere yaklaşık 15 Filistinli bulunuyor ve su ile elektrikten mahrum bırakılmaya devam ediyorlar. Kusra Belediye Başkanı Abdul Azim Wadi yaptığı açıklamada, kuşatmanın giderek sıkılaşması ve yeterli yardımın ulaşmasının engellenmesi nedeniyle ailelerin çektiği sıkıntıların daha da arttığını ifade etti. Wadi, yerleşimcilerin İsrail askerlerinin koruması altında evlerin çevresinde durmaya devam ettiğini belirtti. Wadi, özellikle kadınlar ve çocuklar için temel ihtiyaç maddelerinin evlere ulaştırılmasını ve kuşatmanın kaldırılmasını istedi.

Batı Şeria'daki durum

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları giderek artıyor. Birleşmiş Milletlere göre 2026 yılının başından bu yana Filistinlilere bin 430'dan fazla saldırı düzenlendi. Yahudi yerleşimcilerin saldırıları, ev yıkımları ve zorla tahliyeler sonucu yaklaşık 3 bin 800 Filistinli yerinden edildi.