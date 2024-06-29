Batman'a uyuşturucu sevkıyatı ihbarıyla yapılan operasyonda 4 kilo kokain ve 517 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'a uyuşturucu sevkıyatı ihbarıyla yapılan operasyonda 4 kilo kokain ve 517 gram bonzai ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, batı illerinden Batman'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarını aldı. Yapılan operasyonda durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 4 kilo 20 gram kokain ve 517 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli göz altına alındı ve adli mercilere sevk edildi.

29.06.2024 14:15
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Batı illerinden Batman'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarını alan narkotik ekipleri, 3 yolcu üzerinde yaptığı aramda 5 yüz 17 gram bonzai ve 4 kilo 20 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarında, batı illerinden Batman'da uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi alındı. Harekete geçen narkotik ekipleri, durdurdukları araçlarda yaptığı aramalar neticesinde 3 yolcu üzerinde 4 kilo 20 gram kokain ve 517 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, ele geçirdi.

Olayda göz altına alınan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan göz altına alınarak adili mercilere sevk edildiği öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Narkotik, Batman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'a uyuşturucu sevkıyatı ihbarıyla yapılan operasyonda 4 kilo kokain ve 517 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'a uyuşturucu sevkıyatı ihbarıyla yapılan operasyonda 4 kilo kokain ve 517 gram bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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