Batman Belde\'de motosikletli 2 şüpheli park halindeki otomobili ateşe verdi

Batman Belde'de motosikletli 2 şüpheli park halindeki otomobili ateşe verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Belde Mahallesi'nde motosikletli 2 şüpheliden arkadaki kişi, park halindeki otomobile yanıcı madde döküp çakmakla ateşe verdi. Yangın kontrol altına alınırken araçta maddi hasar oluştu, kundaklama anı kameraya yansıdı; polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Batman'da motosikletli 2 şüpheli, park halindeki otomobili yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Belde Mahallesi'nde motosikletle bölgeye gelen 2 şüpheliden arkada oturan kişi, park halindeki otomobilin üzerine yanıcı madde döküp çakmakla ateşe verdi. Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.
Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kundaklama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?