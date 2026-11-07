Batman Belde'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü, araçlar su altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batman Belde'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü, araçlar su altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman Belde\'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü, araçlar su altında kaldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Batman'ın Belde Mahallesi'nde yağmur sonrası sokaklar göle döndü, Nuri Altun Caddesi'nde araçlar su altında kaldı. Mahalle sakinleri, Mehmet Emin Şimşek Okulu önünde tekrarlanan su birikintisi için belediyeden kalıcı altyapı çözümü istedi.

Batman'ın Belde Mahallesi'nde yağmur sonrası sokaklar göle dönerken, araçlar su altında kaldı.

Belde Mahallesi Nuri Altun Caddesi'nde, Mehmet Emin Şimşek Okulu önünde yağış sonrası su birikintileri oluştu. Sokakta biriken su nedeniyle araçlar su altında kalırken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Mahallede yaşayan Sabri Atmaca, daha önce çevrede yapılan çalışmaların bulundukları noktadaki sorunu çözmediğini belirterek, "Ben de bu mahallede oturuyorum. Her sene, her zaman aynı. Daha önce yukarıda bir çalışma yapıldı ama buraya hiçbir faydası dokunmadı. Buraya bir çözüm bulunması lazım. Her yağmur yağışında burayı sel alıyor. Bütün araçlar suyun altında kalıyor. Bunun vebalini kim çekecek?" dedi.

Araçlarda maddi zarar oluştuğunu ifade eden Atmaca, belediyeye kalıcı çözüm çağrısında bulunarak, "Yetkililerden buraya güzel bir altyapı istiyoruz. Burada çalışma yapıldıktan sonra hiçbir tıkanma olmasın, araçlar zarar görmesin. Araçların motorları da zarar görmüş olabilir. Belediyenin bunlara bir çare bulması lazım" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Mehmet Emin Şimşek3. SayfaGüncelBatmanYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Galatasaray’da Osimhen şoku İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:41
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
11:33
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:49
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 12:08:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Batman Belde'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü, araçlar su altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android