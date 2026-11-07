Batman Belde\'de yağmur sonrası sokaklar göle döndü, araçlar su altında kaldı

Batman'ın Belde Mahallesi'nde yağmur sonrası sokaklar göle dönerken, araçlar su altında kaldı.

Belde Mahallesi Nuri Altun Caddesi'nde, Mehmet Emin Şimşek Okulu önünde yağış sonrası su birikintileri oluştu. Sokakta biriken su nedeniyle araçlar su altında kalırken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Mahallede yaşayan Sabri Atmaca, daha önce çevrede yapılan çalışmaların bulundukları noktadaki sorunu çözmediğini belirterek, "Ben de bu mahallede oturuyorum. Her sene, her zaman aynı. Daha önce yukarıda bir çalışma yapıldı ama buraya hiçbir faydası dokunmadı. Buraya bir çözüm bulunması lazım. Her yağmur yağışında burayı sel alıyor. Bütün araçlar suyun altında kalıyor. Bunun vebalini kim çekecek?" dedi.

Araçlarda maddi zarar oluştuğunu ifade eden Atmaca, belediyeye kalıcı çözüm çağrısında bulunarak, "Yetkililerden buraya güzel bir altyapı istiyoruz. Burada çalışma yapıldıktan sonra hiçbir tıkanma olmasın, araçlar zarar görmesin. Araçların motorları da zarar görmüş olabilir. Belediyenin bunlara bir çare bulması lazım" diye konuştu.