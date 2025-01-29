Batman'da 11 Kilo Uyuşturucu Yakalandı

Batman'da 11 kilo uyuşturucunun yakalandığı operasyonda 4 kişi tutuklandı
BATMAN - Batman'da narkotik ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 11 kilo 200 gram uyuşturucu madde yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 11 kilo 200 gram skunk madde uyuşturucu yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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