Batman'da 2 bin 70 paket kaçak sigara ele geçirildi
BATMAN - Batman'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada 2 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Beşiri-Batman yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında durdurulan bir tırda yapılan kontrollerde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 70 paket sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Olay ile ilgili inceleme sürüyor.
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