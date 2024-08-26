Batman\'da 20 Metre Derinliğindeki Kuyuya Düşen İnek Kurtarıldı

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Batman'da 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halatlı makara yardımıyla kurtarıldı.

Batman merkeze bağlı Yenipınar köyünde arazide otlamaya bırakılan inek, çevrede bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki sulama kuyusuna düşerek mahsur kaldı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Batman Belediyesine ait itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, halatlı makara yardımıyla kuyuya inerek orada bulunan yaralı ineği kuyudan çıkardı. Kurtarılan inek, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı. - BATMAN