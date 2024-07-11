Batman'da 21 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da 21 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir su tankerinde yapılan aramada, su yerine akaryakıt bulundu. Toplamda 21 ton 456 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

11.07.2024 11:26
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Batman'da kontrol edilen bir su tankerinde 21 ton 456 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Batman- Bitlis Karayolu üzerinde durdurulan bir su tankerinde arama yapıldı. Aramalarda su tankerinde su yerine akaryakıt olduğu belirlendi. Polis, başka illere sevk edilmek istenen 21 ton 456 litre akaryakıta el koydu.

Gözaltına alına tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da 21 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da 21 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi - Son Dakika
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