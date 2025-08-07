Batman\'da 22 Kilo Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 22 kilo 150 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde durdurulan iki otomobilde, yapılan aramada 22 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN
