Batman\'da 22 Kilo Skunk Uyuşturucu Ele Geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il girişinde durdurulan iki otomobilde, yapılan aramada 22 kilo 150 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BATMAN