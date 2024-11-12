Batman'da yapılan denetimlerde bir akaryakıt tankerinde 22 ton 776 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Batman- Bitlis Yolu üzerinde durdurulan bir akaryakıt tankerinde 22 ton 776 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da 22 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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