Batman\'da 22 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Batman'da yapılan denetimlerde bir akaryakıt tankerinde 22 ton 776 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Batman- Bitlis Yolu üzerinde durdurulan bir akaryakıt tankerinde 22 ton 776 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - BATMAN