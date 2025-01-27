Batman'da 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Batman'da 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi
BATMAN - Batman'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 4 kilo 50 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
Batman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il sınırları içinde Üçyol mevkiinde bir kamyoneti durdurduğu sırada, narkotik polis köpeğinin yardımıyla yapılan aramada 4 kilo 50 gram uyuşturucu madde bulundu.
Yapılan operasyonun ardından, kamyonette bulunan 2 şüpheli şahıs, gözaltına alınarak çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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